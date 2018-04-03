В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Об этом сообщает со ссылкой на заявление замглавы МИД России Александра Грушко, опубликованное РИА новости.

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе - ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.

Как сообщал , 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран.

В свою очередь Россия выслала дипломатов из стран ЕС и США.

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