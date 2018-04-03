|НАТО отказала в визах российским дипломатам, назначенным вместо высланных
|03.04.2018 13:55
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В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Об этом сообщает со ссылкой на заявление замглавы МИД России Александра Грушко, опубликованное РИА новости.
"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе - ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.
Как сообщал , 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и
его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с
отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в
британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили
нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.