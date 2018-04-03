Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.

Сбой произошел вечером 2 апреля.

В частности, проблемы с YouTube возникли у пользователей из России, Германии, Великобритании, Турции, Бразилии, Мексики, Аргентины, Швейцарии, Испании, Франции и Италии. Жаловались на нестабильную работу видеохолдинга и в Украине.

Согласно статистике, 41% пользователей имели проблемы в работе с сетью. 38% не могли просматривать видео, 20% не смогли войти в свои учетные записи. При этом многие из пользователей видели на экране надпись «Ошибка 500″.



Где не работал YouTube

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