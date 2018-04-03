|ЕС должен отказаться: грозные "убийцы"... Северного потока-2
|03.04.2018 14:00
|
Михаил Подоляк
"Мы тут посидели-подумали, - категорично выдал многоголосый НФ - и предлагаем Европе немедленно отказаться от Северного потока-2. Быстро так встали, отказались и покаялись перед нами".
Глупых заявлений нынче слишком много. Не успеваешь наслаждаться.
Одного Ревы с его очередным - "платите алименты пожилым родителям, но при этом обязательно отдайте нам на распил Единый социальный" - довольно, чтобы опьянеть от запаха медицинского учреждения.
Но народофронтовское про Северный поток - все-таки по-эпичнее будет.
Лицемерное попрошайничество на фоне нажранных брюшек...
Судя по всему, невыносимо популярная в Украине и в Европе "партия НФ" явно нашла себе крутое pr-занятие.
Которое и должно за уши вытянуть их из электоральной ж...ы. Правильно, четыре года иметь крупнейший пакет акций в правительстве, распоряжаться ключевыми министерствами, опустить все к чертям и... предложить кампанию по борьбе с СП.
Четыре сладких года ничего не делать, чтобы сейчас просто орать: "ЕС должен отказаться..."
Почему?
Потому что Украине невыгодно остаться без транзита русского газа. Но разве у европейцев нет собственных интересов? И разве эти "глупые европейцы" не задаются скромным вопросом: почему сама Украина позволяет себе объемно торговать сырьем и товарами с РФ, а также хочет сохранить для себя транзитную монополию на газ, но нам нельзя сЭкономить на транзите?
"И какую же "альтернативу" нам предлагают украинцы? - продолжают думать западники.- Кроме, конечно, феерического "просто откажитесь в нашу пользу"?
Может, это заявление только для внутреннего пользования?
Но и внутри страны это выглядит странно.
Нужен транзит и доход?
Так почему не сформирована единая позиция для внешних рынков?
И не проведена договорная работа с... партнером-врагом?...
Что больше только напрягает в нынешних ребятах, так это их искреннее желание решать сложные проблемы за чужой счет, оставаться при этом неэффективными и вороватыми, но ором требовать от партнеров соблюдение моральных принципов.
"Россия ведь враг! Не торгуйте с ней. А нам можно"...
Ну и обязательное - вместо реальной работы свести все к написанию очередного "обращения".
Судя по всему, легендарная картина Ильи Ефимовича Репина слишком сильно запала нам в душу...
Чтобы решить проблему, нужно было в течение всех четырех лет работать с западными общественными мнениями - мощные экспертные публикации, дискредитацитнные программы по конкретным западным лоббистам СП, представительные круглые столы и даже формирование неформального пула проукраинских лоббистов из числа... альтернативных поставщиков сырья в Европу.
Что из этого было сделано?
Хотя бы бордик на Елисейских полях с тривиальным "Нет вонючему ru-газу!" появился?
Ах да. Мы же грозное обращение наваяли...
Полагаю, что это и есть некая "национальная идея" нынешней "команды" - ничего сами делать не будем, снимем все сырьевые сливки, а потом просто попросим кого-то заплатить по нашим счётам...