Михаил Подоляк

"Мы тут посидели-подумали, - категорично выдал многоголосый НФ - и предлагаем Европе немедленно отказаться от Северного потока-2. Быстро так встали, отказались и покаялись перед нами".

Глупых заявлений нынче слишком много. Не успеваешь наслаждаться.

Одного Ревы с его очередным - "платите алименты пожилым родителям, но при этом обязательно отдайте нам на распил Единый социальный" - довольно, чтобы опьянеть от запаха медицинского учреждения.

Но народофронтовское про Северный поток - все-таки по-эпичнее будет.

Лицемерное попрошайничество на фоне нажранных брюшек...

Судя по всему, невыносимо популярная в Украине и в Европе "партия НФ" явно нашла себе крутое pr-занятие.

Которое и должно за уши вытянуть их из электоральной ж...ы. Правильно, четыре года иметь крупнейший пакет акций в правительстве, распоряжаться ключевыми министерствами, опустить все к чертям и... предложить кампанию по борьбе с СП.

Четыре сладких года ничего не делать, чтобы сейчас просто орать: "ЕС должен отказаться..."

Почему?

Потому что Украине невыгодно остаться без транзита русского газа. Но разве у европейцев нет собственных интересов? И разве эти "глупые европейцы" не задаются скромным вопросом: почему сама Украина позволяет себе объемно торговать сырьем и товарами с РФ, а также хочет сохранить для себя транзитную монополию на газ, но нам нельзя сЭкономить на транзите?

"И какую же "альтернативу" нам предлагают украинцы? - продолжают думать западники.- Кроме, конечно, феерического "просто откажитесь в нашу пользу"?

Может, это заявление только для внутреннего пользования?

Но и внутри страны это выглядит странно.

Нужен транзит и доход?

Так почему не сформирована единая позиция для внешних рынков?

И не проведена договорная работа с... партнером-врагом?...

Что больше только напрягает в нынешних ребятах, так это их искреннее желание решать сложные проблемы за чужой счет, оставаться при этом неэффективными и вороватыми, но ором требовать от партнеров соблюдение моральных принципов.

"Россия ведь враг! Не торгуйте с ней. А нам можно"...

Ну и обязательное - вместо реальной работы свести все к написанию очередного "обращения".

Судя по всему, легендарная картина Ильи Ефимовича Репина слишком сильно запала нам в душу...

Чтобы решить проблему, нужно было в течение всех четырех лет работать с западными общественными мнениями - мощные экспертные публикации, дискредитацитнные программы по конкретным западным лоббистам СП, представительные круглые столы и даже формирование неформального пула проукраинских лоббистов из числа... альтернативных поставщиков сырья в Европу.

Что из этого было сделано?

Хотя бы бордик на Елисейских полях с тривиальным "Нет вонючему ru-газу!" появился?

Ах да. Мы же грозное обращение наваяли...

Полагаю, что это и есть некая "национальная идея" нынешней "команды" - ничего сами делать не будем, снимем все сырьевые сливки, а потом просто попросим кого-то заплатить по нашим счётам...

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