Использование агента для структурирования сделки по проектному финансированию призвано прежде только обеспечить анонимность кредиторов и снизить их риски, если власти США решат применить санкции к Nord Stream 2.

Российский Газпром сделал первый шаг к организации проектного финансирования для газопровода Северный поток-2 и привлек эквивалент 90 млрд руб. у британского долгового агента Glas Trust под залог акций Nord Stream 2 AG, пишет Лига.Новости.

Как отмечает издание, из отчетности Газпрома стало известно, что в августе 2017 года компания передала британской Glas Trust Corporation Ltd (предоставляет услуги в сфере организации кредитования) в залог до 2038 года принадлежащие ему акции проектной компании газопровода Северный поток-2 — Nord Stream 2 AG. Это сделано «в обеспечение обязательств Nord Stream 2 AG по соглашению проектного финансирования», информирует svodka.net.

Обеспечение составило 89,7 млрд руб., что соответствует средствам, которые Газпром внес в капитал Nord Stream 2 AG с момента основания компании в 2015 году. По данным издания, сумма, которую неизвестные кредиторы через Glas предоставили Nord Stream 2 AG, также соответствует объему обеспечения.

Glas Trust Corporation основана в 2011 году и принадлежит менеджерам Мии Дреннан и Брайану Карне, предлагает услуги по организации и администрированию кредитов, реструктуризации долга и т. д. На ее сайте приведены крупные сделки. Как агент Glas организует синдикат кредиторов, выполняет функции управляющего обеспечением и, вероятно, занимается администрированием кредита.

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Собеседники издания на рынке полагают, что использование агента для структурирования сделки по проектному финансированию призвано прежде только обеспечить анонимность кредиторов и снизить их риски, если власти США решат применить санкции к Nord Stream 2. Санкциям, согласно закону CAATCA, который вступил в силу 2 августа 2017 года, могут быть подвергнуты инвесторы, вложившие в российские экспортные нефте- и газопроводы более $5 млн в течение года. Неясно, было ли соглашение Газпрома, Nord Stream 2 AG и Glas подписано до 2 августа, если нет, то риски санкций для кредиторов существуют, пишет газета.

В сентябре 2017 года Райнер Зеле, глава австрийской OMV, которая участвует в Nord Stream 2 как финансовый партнер, признал, что привлечь проектное финансирование в западных банках с учетом возможных санкций США будет трудно.

Северный поток-2 — проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51% акций которой принадлежит Газпрому. Трубопровод Газпром намерен ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Планируется, что его совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

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