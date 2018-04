В США умер прежний сотрудник Управления стратегических служб Ирвинг Айзексон в хосписе города Оберна в американском штате Мэн. Об этом сообщает Portland Press Herald со ссылкой на членов его семьи. Уточняется, что Айзексон скончался на 103-м году жизни. "Я был благословлен иметь таких родителей. Они оба были бесстрашными, я считаю, что война сделала их такими. Они не беспокоились о завтрашнем дне или о том, что должно произойти в будущем", - сказал сын Айзексона Марк. Известно, что Ирвинг Айзексон родился 7 августа 1915 года. После окончания школы права Гарварда работал в юриспруденции, а позже записался в нацгвардию США. Во время Второй мировой войны отправился в Великобританию, где трудился на благо управления стратегических служб (первая объединенная служба разведки США, - ред.). После войны обустроился в Германии, где шпионил за гражданами СССР и советскими войсками. Позже шпион вернулся в США и до 95 лет работал в юридической фирме Brann and Isaacson. В 2001 году мужчина написал мемуары под названием Memoirs of an Amateur Spy: The Story of the First OSS Spy in the Cold War with the Russians ("Мемуары шпиона-любителя: история первого шпиона УСС во время холодной войны с русскими"). Как сообщал svodka.net ранее, в Соединенных Штатах Америки умер известный сценарист и продюсер Стивен Бочко на 75 году жизни. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



