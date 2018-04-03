Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Арсена Авакова "по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России". Аваков заявлял, что МВД приняло решение о невозможности проведения выборов президента РФ на территории российских дипмиссий Фото: mvs.gov.ua "Служу украинскому народу!" – написал Аваков и опубликовал ссылку на соответствующую информацию. Служу українському народу!https://t.co/jU4wczWHPX — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 апреля 2018 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Авакова "по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России". "Аваков, действуя с группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента. В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные конституцией Российской Федерации", – заявили в Следкоме РФ.16 марта Аваков сообщил, что МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов президента РФ на территории российских дипломатических миссий, расположенных на территории Украинского государства.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права". Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".По данным Центризбиркома России, на выборах 18 марта президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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