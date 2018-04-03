На северо-восточном побережье острова Скай в Шотландии ученые нашли следы предка динозавра Тирекса. Об этом сообщает со ссылкой на The Mirror.

Большинство найденных следов были сделаны тероподами (следы размером около 50 сантиметров - ред.) и завроподами (следы около 70-ти сантиметров - ред.).

Ориентировочный возраст следов 170 миллионов лет.

Важно отметить, что это уже вторая находка следов динозавров на острове Скай. Впервые ученые в 2015 году нашли окаменелости среднего юрского периода.

Как сообщал британские ученые считают, что динозавры могли стать жертвой собственного успеха. По мнению исследователей, они могли начать вымирать еще до падения астероида , поскольку заняли всю планету.

Напомним, канадские палеонтологи обнаружили новый вид оперенных динозавров в - Albertaventaor (Альбертавентор). Останки древнего животного исследователи обнаружили в провинции Альберта.

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