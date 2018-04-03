Итальянское издание опубликовало интервью с Папой Римским, в котором речь идет об аде и душах грешников.

93-летний журналист Эудженио Скальфаро, известный своими атеистическими взглядами, встретился с Папой Римским, после чего опубликовал статью в издании La Repubblica, передает со ссылкой на .

В ней журналист, цитируя , утверждает: глава Римско-католической церкви заявил, что ада не существует, а грешные души никто не наказывает.

В Ватикане сообщили, что журналист ненадлежащим образом отразил то, что сказал . Если бы это было правдой, то слова Папы шли бы против католического учения.

"Души грешников исчезают", – сказал глава Римско-католической церкви в интервью. вместо этого издание цитировало Папу вот так: "Они (грешные души - ред.) не наказаны".

"Те, кто раскаялся, получают Божье прощение и занимают место между тех, кто созерцает его (Бога), но те, кто не раскаялся и не могут быть прощены, исчезают. Ада не существует, лишь исчезновение грешных душ", - сказал .

После этой статьи Ватикан выступил с заявлением, в котором говорится, что статья не отражает должным образом то, что сказал .

Также отмечается, что "цитаты", приведенные в издании, являются плодом воображения журналиста, а не цитатами понтифика. Если бы Римский такое сказал, это бы противоречило учению католической церкви.

Катехизис Католической Церкви говорит: "Учение церкви подтверждает существование ада и его вечности". Он также говорит о "вечном огне", в котором горят грешники, и учит, что "главное наказание ада - это вечное отделение от Бога".

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