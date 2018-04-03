На фоне сложнейшего переговорного процесса и информационного давления на Украину, в Индии терпит крушение очередное чудо высокодуховного технического гения.

Если коротко, то в Индии потерпел крушение вертолет Ми-17В-5 – экспортный вариант Ми-8АМТШ, которых на вооружении ВВС Индии стоит более 150 единиц. Ну, а если не коротко, то скажу я вам, этот вертолет очень даже вовремя пропахал склоны Гималаев. Но начнем издалека!

Прежде только, в прошлом году холдинг «Вертолеты России», получивший договор на ремонт 30 вертолетов Ми-8 ВВС Индии с помпой начал отчитываться о проделанной работе. В частности было доложено о ремонте первых 5 вертолетов, которые были доставлены заказчику, информирует svodka.net.

Чуть позже, только ленивое и либеральное СМИ РФ не сообщало о том, что в 2018 году между Индией и РФ должен быть подписан договор суммой в $1,1 млрд на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5, однако таковой не подписан до сих пор – переговоры ведутся.

При этом в конкурентной борьбе РФ продолжает использовать и пропагандистские методы, обвинив в недавней катастрофе Ми-17 в Сенегале украинскую сторону, якобы, проведшую некачественные ремонтные работы вертолета, о чем так же не писало только ленивое российское СМИ.

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И вот, на фоне сложнейшего переговорного процесса и информационного давления на Украину, в Индии терпит крушение очередное чудо высокодуховного технического гения. Что дальше?

А дальше, если Индия все же сохранит интерес к Ми-17, то “Вертолетам России” придется предоставить индусам такие скидки и условия обслуживания, что и сами они могут остаться без штанов. Иначе конвейер Tata Boeing Aerospace Limited по сборке CH-47F Chinook заработает в три смены!

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