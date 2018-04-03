Известная американская супермодель Джиджи Хадид обнародовала в своем Instagram-аккаунте пикантный снимок, который довольно быстро собрал более двух миллионов лайков.

На фото Джиджи запечатлена в полурасстегнутой кожаной рубашке и черном нижнем белье. При этом образ дополняют крупные серьги-сердца и хладнокровный макияж.

Как сообщал svodka.net, известная 21-летняя модель Белла Хадид вместе с моделью из Австралии Джорданом Барреттом приняла участие в весенней кампании американского бренда очков Chrome Hearts .

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