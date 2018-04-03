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Джамала показала детскую комнату новорожденного сына
03.04.2018 14:09
Украинская певица Джамала показала, как оформила детскую комнату сына. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Джамала: Лучшее место на Земле. Наша первая неделя вместе Фото: jamalajaaa / Instagram "Лучшее место на Земле. Наша первая неделя вместе", – написала она.

Добрий ранок!Краще місце на Землі. Наш перший тиждень разом * #love #emirrahman @chiccoukraine #masallah

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 3 Апр 2018 в 12:22 PDT
Джамала родила сына 27 марта 2018 года.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 9 ноября рассказала о беременности.В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

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