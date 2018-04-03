Погода, Новости, загрузка...
Виталий Галицких: "Украинцы сейчас на первом месте по регистрации в Эстонии компаний карточкой э-резидента
03.04.2018 14:09

Виталий Галицких: "Украинцы сейчас на первом месте по регистрации в Эстонии компаний карточкой э-резидента

Виталий Галицких: "Украинцы сейчас на первом месте по регистрации в Эстонии компаний карточкой э-резидента

Блиц-интервью руководителя таллиннского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Виталия Галицких агентству "Интерфакс-Украина"

– При каких условиях введение налога на выведенный капитал в Украине будет эффективной мерой?

– В Эстонии подоходный налог при распределении прибыли (аналог налога на выведенный капитал – ИФ) эффективно работает уже 18 лет. Его ввели, чтобы вывести бизнес из "серой" зоны. Нет налога – незачем скрываться. Налог на прибыль вынуждал фирмы в Эстонии завышать свои расходы и показывать значительно меньшую прибыль. При этом замена корпоративного налога (аналога налога на прибыль – ИФ) налогом на подоходный налог при распределении прибыли требует жестких ограничений в отношении операций со странами из оффшорной зоны. В Эстонии действуют такие. В частности, большинство выплат по договорам, где бенефициаром является компания в стране из "оффшорного списка", автоматически облагаются налогом на распределенную прибыль по ставке 20%. Но и здесь бывают исключения, например, если оффшорная компания является реально действующей и у нее есть клиенты, поставщики - ведь там тоже живут люди и есть экономика. Но это необходимо отдельно доказать. В большинстве же случаев банки откажут в транзакции в оффшор, а налоговая обложит такие выплаты 20%-ным подоходным налогом.

– При этом есть опасения, что под понятие "выведенный капитал" будут приравнены обычные хозяйственные операции…

– В Эстонии в этом плане немного по-другому. Корпоративный занавес в отношении физлиц довольно силен. Например, по эстонским правилам, если компания не выводит капитал, но дает собственнику "заем", а как правило, бенефициарами компаний являются физлица, то это противоречит действующему законодательству и трактуется как распределение прибыли. Еще хуже, если выплаты признают спецльготой. Тогда сумма будет облагаться всеми налогами и выплатами, которые действуют в отношении трудовых договоров, поскольку такие выплаты не будут считаться расходами, связанными с хозяйственной деятельностью предприятия. В таком случае налоговая нагрузка будет порядка 46%. Даже если речь идет о чашке кофе, за которую было заплачено корпоративной карточкой. Ведь задача налога на распределенную прибыль – стимулировать реинвестиции в экономику страны.

– Из уст президента Петра Порошенко прозвучала идея ввести на первых этапах налог на выведенный капитал для малого и среднего бизнеса. Как вы оцениваете, это могло бы работать?

– Когда в Эстонии заменили корпоративный налог налогом на распределенную прибыль, статистические данные изменились – стали "чище" и прозрачнее. Стали понятны реальные заработки компании, отпала необходимость выписывать "левые" счета и завышать расходы. Однако все эти эффекты возможны при условии полной замены налога, без полумер. Если теоретически смоделировать ситуацию введения налога на выведенный капитал только для малого и среднего бизнеса, тогда выходит, что налог на прибыль как был, так и остается. При этом для малого и среднего бизнеса делается исключение – можно его уплатить только в случае распределения дивидендов. Но, как правило, такие компании не платят дивиденды, так что смысла в этом нет никакого.

– Украинцы – одни из тех, кто наиболее часто регистрируют компании в Эстонии по карточке электронного резидента. Почему?

– Украинцы сейчас на первом месте по таким регистрациям – 423 компании. Для сравнения, граждане Финляндии оформили 315 компаний картой е-резидента, Германии – 311. И спрос на эту услугу растет. В целом, в ноябре 2017 года количество компаний, зарегистрированных э-резидентами, превысило 3 тысячи, на сегодня их - 3 444. При этом карточку э-резидента получили 2131 гражданин Украины. По этому показателю украинцы третьи после финнов и россиян.

Карта э-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет воспользоваться всеми государственными услугами, 99% которых можно получить онлайн. В частности, регистрация компании онлайн, онлайн-банкинг, подписание договоров электронной подписью, возможность подавать ходатайства онлайн. Карта э-резидента открывает государственные услуги Эстонии для всего мира. Это и привлекает украинский бизнес. Нужно сказать, что в Эстонии бюрократия сведена к минимальному уровню: документ, попавший в базу данных госорганов один раз, больше не нужно заносить или дублировать. Карточку э-резидента можно забрать в посольстве и без въезда в страну пользоваться услугами государства. Поэтому Эстонию называют административным раем. Однако далеко не все компании, регистрирующиеся таким образом, становятся действующими. Иногда их регистрируют, чтобы посмотреть, как это работает на практике.

– Верно ли утверждать, что украинский ИТ-сектор наиболее часто пользуется таким сервисом?

– Украинский ИТ-сектор привлекает всю Европу. Скорее всего, так и есть. Вторая отрасль – агросектор. Агрокомпании регистрируют в Эстонии фирмы, чтобы торговать с ЕС. Кроме того, это машиностроение и консалтинг. Для регистрации такой компании онлайн требования уставного капитала – EUR2,5 тыс. При этом физическим лицам позволяется не вносить уставный капитал при регистрации, а сделать это позже, например, при банкротстве.

– Повлиял ли как-то на украинский бизнес в Эстонии инцидент с временным включением ряда стран, в том числе Эстонии, в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансферном ценообразовании (ТЦО)?

– В Эстонии - 400 активных фирм, ведущих торговлю между нашими странами. Они и были затронуты, хотя торговый оборот не очень большой. Основным торговым партнером Эстонии является Скандинавия. Главная проблема в том, что банки перестали проводить транзакции из Украины в Эстонию. Они узнали, что Эстония попала в какой-то список, но при этом никто толком не понимал, какой. Надо сказать, что первые две недели мы и сами не знали, что Украина внесла нашу страну в этот перечень. Благодаря тому, что активно включилось эстонское посольство, эту проблему удалось решить. Кстати, мы консультировали его. Что же произошло? Украинские компании после внесения Эстонии в этот перечень могли зачесть себе в расходы не 100% суммы по договору, а лишь 70%, в то время как 30% облагалось бы налогом на прибыль. Плюс требовалось подготовить дополнительные документы для банков. Банки этого не поняли и вовсе остановили транзакции. Получилось, что эстонская сторона осуществила поставку, а денег не получила. Но благодаря быстрому устранению проблемы, серьезных трудностей не возникло. Хочу отметить, что вопрос решили очень быстро. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы за месяц вопрос международного уровня был полностью снят. Подключилось эстонское и украинское посольства, даже президент Украины Петр Порошенко подключился, заявив, что решит вопрос, однако даже после этих слов документы подписывались еще месяц. Резонанс был довольно большой, однако сами компании пострадали незначительно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить