Из скорой помощи за последние месяцы уволились сотни медработников, которых некем заменить.

Главная причина – низкие зарплаты. Врачи говорят, что если ситуация не изменится, то к жителям вскоре некому будет ехать по вызову 103, сообщает со ссылкой на

Журналисты побывали в Центре первичной медико-санитарной помощи , куда приходят звонки с номера 103. Работники Центра говорят, что тут есть скорые, лекарства и медоборудование – не хватает только денег на оплату медперсоналу.

"У нас оклад врача высшей категории 4000 грн. У врача, который только пришел после института – 3200", - рассказала старший врач Центра Наталья Стахова.

По ее словам, с 1 января по 15 марта на скорой уволились почти 300 человек – 67 врачей и 226 фельдшеров.

"Это медработники. За это время пришли лишь пять человек – они только что закончили вуз, находятся на стажировке и не знают, будут ли работать, поскольку зарплата низкая", - отметила врач.

Стахова рассказала, что реформы в Украине ждали давно, но не в том виде как ее подают политики.

"Если наше министерство и , к которым мы постоянно обращаемся, нас не услышат, это приведет к разрушению. Человек, который позвонит на 103, не сможет получить квалифицированную медицинскую помощь, консультацию врача по телефону, и к нему уже никто не сможет выехать", - заявила она.

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