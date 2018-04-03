Таким образом государство хочет отслеживать тех нечестных украинцев, которые оформляют субсидии, но при этом скрывают свои реальные доходы.

В Верховной Раде лежит законопроект, который может дать возможность ревизорам ходить по квартирам и испытывать, действительно ли жители имеют право на субсидии, информирует svodka.net.

Таким образом государство хочет отслеживать тех нечестных украинцев, которые оформляют субсидии, но при этом скрывают свои реальные доходы.

Сегодня в виде соцпомощи в Украине ежегодно выплачивается около 70 миллиардов гривен. Но долги за коммуналку при этом только растут. Об этом говорится в сюжете программы «Сніданок з «1+1».

Скрыли доходы — остались без субсидии. Украинцев будут испытывать социальные инспекторы.

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«Совершил покупку на 50 тысяч гривен — субсидия не назначается», — говорит директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Немало украинцев, которые получают субсидии, возмущены новостью, что вскоре их жилище может посетить социальный инспектор с проверкой. Но есть и те, кто инициативу с инспекторами поддерживает. Некоторые говорят, что никаких проверок не боятся.

Сегодня субсидии получают около шести с половиной миллионов украинцев. В Минсоцполитики предполагают, кто-то может жить не по средствам и скрывает реальные доходы, чтобы получать социальную помощь:

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«Допустим, семья может не указать кого-либо из состава зарегистрированных, «забыв». В основном забывают о тех, кто имеет высокие доходы. Или семья может не указать какие-то виды доходов, которые получает тот или иной член семьи. Это является основанием для того, чтобы прекратить субсидию».

И обнаружить такого нечестного получателя субсидии — работа социального инспектора. Он сможет войти в дом и собственными глазами увидеть, как живет семья. Правда, такие проверки будут не общими, а индивидуальными, обещают в Минсоцполитики. А вот не пустить ревизора в дом такая семья не будет иметь права.

«Социальный инспектор выходит на место, посещает конкретную семью или домохозяйство, составляет акт обследования, как живет семья. То есть относительно домохозяйств или семей, которые не допустят социального инспектора, будут приняты решения о неназначении социальной помощи», — отметил Музыченко.

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