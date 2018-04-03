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Сущенко в СИЗО рисует чаем и луковой шелухой
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03.04.2018 14:17
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Корреспондент агентства "Укринформ", украинский журналист Роман
Сущенко нарисовал приговор Пармы и маяк на скале Ар-Мен на бумаге
формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и шелухи лука.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сущенко рисует
в СИЗО Фото: Mark Feygin / Twitter "Сегодня получила четыре письма
от отца. Датированы они августом, сентябрем и декабрем 2017 года.
Приятно удивили два новых рисунка. В этот раз отец нас "перенес" в
пригород итальянского города Парма и к маяку Ар-Мен, который
находится во французской Бретани. Очень атмосферно", –
сообщила она.На обратной стороне рисунка маяка Сущенко указал, что
он расположен на скале Ар-Мен, а моряки его называют "Ад
Адов".Оба рисунка на бумаге формата А4 Сущенко выполнил с помощью
шариковых ручек, карандаша, чая и шелухи лука."Укринформ"
отмечает, что только журналист прислал уже восемь
рисунков.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30
сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником
украинской военной разведки. Против украинского
гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По
версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении
российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд
Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто
продлевали меру пресечения. Последний раз – до 16
сентября 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу
Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его
защита закончили ознакомление со всеми материалами
следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом
режиме.27 марта начались предварительные слушания по делу Сущенко.
Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не
признал.
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