Корреспондент агентства "Укринформ", украинский журналист Роман Сущенко нарисовал приговор Пармы и маяк на скале Ар-Мен на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и шелухи лука. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сущенко рисует в СИЗО Фото: Mark Feygin / Twitter "Сегодня получила четыре письма от отца. Датированы они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунка. В этот раз отец нас "перенес" в пригород итальянского города Парма и к маяку Ар-Мен, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно", – сообщила она.На обратной стороне рисунка маяка Сущенко указал, что он расположен на скале Ар-Мен, а моряки его называют "Ад Адов".Оба рисунка на бумаге формата А4 Сущенко выполнил с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и шелухи лука."Укринформ" отмечает, что только журналист прислал уже восемь рисунков.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 16 сентября 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.27 марта начались предварительные слушания по делу Сущенко. Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не признал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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