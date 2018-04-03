Значительное подоржчання продуктов в Украине не будет, потому что цены и так чрезмерно высоки. Возможно лишь незначительное подорожание мяса и сала в отдельных регионах, из-за дефицита этого продукта. Об этом в комментарии сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Значительного подоржчання продуктов в Украине не будет, поскольку оно уже происходит даже не перед праздниками, как обычно, а потому, что продукты питания в Украине уже довольно дороги. Если сравнивать цены на овощную корзину с польскими, то разница уже идет в разы. Поэтому увеличения цен на продукты, которые мы покупаем на Пасху не будет. Подорожать могут только мясо (уже сегодня или завтра) и сало. Тому, кто хочет купить свежее мясо, придется заплатит чуть больше. Но все остальные продукты дорожать не будут”, - сообщил Дорошенко.

Как добавил он, яйца сейчас дешевле, чем две-три недели назад, а на кагор всегда есть акции перед Пасхой, потому что производители конкурируют между собой за покупателя.

Что касается сала, то предпраздничные колебания присущи этому продукту. Однако сало будет дорожать только в некоторых регионах.

“Оно впервые за год стало дешеветь и эта тенденция будет только продолжаться. Но сейчас, потому что многие люди будут после поста есть мясо, они захотят и сала. А сейчас есть проблемы с предложением сала, а потому по отдельным регионам мы увидим повышение цены. Сало — продукт, который продается, там где свинья забивается, это может привести к дефициту этого продукта в отдельных районах и городах и оно будет значительно дороже, чем неделю или назад”, - пояснил Дорошенко.

Эксперт также отметил, что подорожания продуктов Пасхальной корзины не произойдет и в следующем году.

“Такие подорожание перед праздниками присущи неразвитым экономикам. Украина к ним относится. Но это вероятно только тогда, когда внутренние цены на продукты ниже, либо значительно ниже, чем в других странах. А в Украине уровень цен на продукты уже на уровне стран Восточной Европы. Поэтому дорожать уже просто некуда, ведь это упирается и в цены других рынков, в других странах и нашу покупательную способность. Поэтому мы с каждым годом будем видеть, что колебания цен (накануне праздников, — ред.) являются все меньшими, а потом они уйдут в историю, но до тех пор нам еще надо дожить”, - подчеркнул Дорошенко.

Напомним, за год Пасхальная корзина подорожала на 25% и обойдется украинцам в 326,8 грн, а киевлянам еще дороже — в 358,8 грн.

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