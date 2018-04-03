Стало известно, сколько сооружений гражданской защиты пригодны к использованию в случае войны, передает со ссылкой на .

Всего 10% сооружений гражданской защиты в Украине готовы к немедленному применению по назначению. Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко во время заседания оперативного штаба ГСЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще 60% сооружений готовы к эксплуатации только частично, и 30% — непригодны для использования.

«В условиях финансовой децентрализации, органы местного самоуправления, которые имеют на балансе сооружения гражданской защиты, должны вместе с территориальными подразделениями ГСЧС, представителями и ответственными службами еще раз проверить их состояние и выполнить все задачи, касающиеся безопасности граждан», — заявил Зубко.

В связи с этим, уточнил он, будет утвержден План действий, как для центральных, так и местных органов власти, для приведения всех сооружений гражданской защиты в готовность. По итогам выполнения плана, рассказал Зубко, все подобные сооружения должны быть защищены от угроз техногенного характера и находиться в свободном доступе населения в случае необходимости.

Помимо полной инвентаризации и восстановления сооружений планируется создать всеукраинскую карту сети сооружений гражданской защиты и разместить ее на официальных страницах ответственных органов.

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