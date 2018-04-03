|Сегодня первый мобильный телефон отмечает 45-летие
|03.04.2018 14:24
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3 апреля первый мобильный телефон отмечает свое 45-летие, ведь именно в этот день в 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по беспроводному телефону.
С того времени 3 апреля назвали днем рождения мобильного телефона. Как гласит история, разработчик позвонил знакомому коллеге из компании-конкурента и едва тот ответил, как Купер тут же похвастался, что звонит говорит по беспроводному телефону, информирует svodka.net.
Первая модель мобильного весила почти килограмм. При этом телефон достигал 22 сантиметров в длину, в ширину — около 4, а толщина его была почти 12.
«Мы не думали о том, что создаем историю. Все, что нас беспокоило — это способность этого телефона работать», — рассказал Мартин Купер в коротком видео YouTube-канала Bloomberg.
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Продержаться на аккумуляторе Motorola могла только полчаса при том, что заряжать батарею необходимо было около 10 часов.