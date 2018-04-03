В этом году не ожидается резких скачков на самое вотребованное украинцами мясо, курятина будет расти в цене пропорционально инфляции и стоимости производства. Об этом сообщили в профильной Ассоциации птицеводов,

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Специалисты пояснили, что себестоимость этого продукта во многом зависит от таких внешних факторов, как цены на корма, электроэнергию, медпрепараты, топливо, и уровень зарплат.

Немаловажен и показатель инфляции. В 2017 году рост индекса потребительских цен превысил ожидания Нацбанка сразу на 8%, ускорившись в сравнении с 2016 году до 13,7%.

По данным АМКУ, если в начале 2017 года инфляционные ожидания производителей постепенно снижались, то с сентября они стали ухудшаться под воздействием нестабильной ситуации на валютном рынке, высоких затрат на производство и анонсированных повышений социальных стандартов. Соответственно, произошел скачек цен практически на все виды продуктов питания.

В Ассоциации обратили внимание, что продукты питания животного происхождения, а это молоко, мясо, яйца отличаются от растительных динамикой ценовых колебаний. В сфере животноводства первое полугодие – это самая затратная часть.

Следовательно, если в этот период есть форс-мажоры, такие как рост цен на топливо и обвал национальной валюты, это провоцирует ценовой рост продукции во втором полугодии. В начале 2017 года все эти форс-мажоры случились в одночасье. По данным Госстатистики, дольше всех смогли удержать цены производители птицы и колбас. Свинина ушла в ценовом пике еще в марте, а говядина быстро дорожала из месяца в месяц.

Начиная, с мая заработал механизм выплат дотаций агропроизводителям в утвержденном ранее МинАПК размере, что колебался в пределах 60%-70% от уплаченного производителями НДС в бюджет.

Выплаты заметно начали увеличиваться во второй половине года. Поэтому с сентября наметилась тенденция к снижению цены. Эффективность механизма дотаций хорошо прослеживается на сфере птицеводства. Осенью цены на мясо птицы стабилизировались и уже не повышались вплоть до конца года.

Что касается говядины и свинины, то тут ожидалось, что уплаченное НДС за ноябрь-декабрь (а это максимальные суммы по году) будут компенсированы дотацией в январе-феврале 2018 года соответственно. А значит удастся стабилизировать ценовую динамику и заложить фундамент для сдерживания цены в 2018 году. Но программу убрали из перечня видов господдержки в 2018 году. А значит животноводам пришлось снова искать новые механизмы удешевления себестоимости.

В целом, такая непостоянность государственных программ поддержки АПК негативно влияет на финансовое планирование их бизнеса, что в дальнейшем отражается на конечном потребителе. Этот тезис наглядно демонстрируют события первых месяцев 2018 года. Как только новый механизм господдержки стал понятен, многие производители продукции животноводства стабилизировали отпускные цены и даже несколько их снизили. Курятина в частности, опустилась сразу на 1,5 грн.

Несмотря на распространённое в СМИ ошибочное мнение о"гигантских дотациях", господдержка украинского АПК значительно уступает даже ближайшим соседям: Польше, Венгрии, Болгарии. А это, к слову, наши самые опасные конкуренты по мясу не только на внешних рынках, но уже и на нашем, отечественном. С каждым годом их продукция все больше вытесняет отечественную. На фоне того, что продовольственная организация ООН (ФАО) внесла Украину в список стран с рискованной продовольственной безопасностью, ситуация, непременно, требует особого внимания.

Но даже при таком критическом уровне финансирования и не стабильной экономической среде, украинская курятина остается дешевле европейской, что позволяет Украине удерживать сильные позиции экспортера на мировых рынках.

Что касается 2018 года, cогласно данным Госстата, за последние три месяца расходы на производство сельхозпродукции выросли на 14,6% против 2017 года. Однако, на курятине этот негативный фактор пока не отразился. В марте курятина все так же демонстрировала снижение цены.

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