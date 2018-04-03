В штабе АТО отметили, что на оккупированной части Донбасса набирает обороты партизанское движение. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилили меры охраны, рассказали в разведке Фото: EPA "Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает увеличиваться недовольство присутствием российско-оккупационных войск. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи проявления агрессивных действий по отношению к оккупантам", – заявили в штабе.Отмечается, что на не подконтрольных Украине территориях "набирает обороты партизанское движение, цель которого – как можно больше усложнить жизнь оккупантов"."По информации разведки штаба АТО, 1 апреля в полосе ответственности одного из подразделений 3-й ОМСБР (отдельной мотострелковой бригады. – ) российско-оккупационных войск в населенном пункте Гольмовский группа неизвестных совершила набег на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. "Партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении. Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших поймать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор", – рассказали в штабе.Отмечается, что из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилили меры охраны. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1908956419115155 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки боевиков штабе что ато нападение Теги: война в украине