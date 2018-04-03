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Штаб АТО: 1 апреля неизвестные совершили нападение на двух боевиков, завладели их оружием и скрылись
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03.04.2018 14:25
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В штабе АТО отметили, что на оккупированной части Донбасса набирает
обороты партизанское движение. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Из-за инцидента в местах дислокации боевиков
усилили меры охраны, рассказали в разведке Фото: EPA "Среди
местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской
областей продолжает увеличиваться недовольство присутствием
российско-оккупационных войск. Об этом свидетельствуют
многочисленные случаи проявления агрессивных действий по отношению
к оккупантам", – заявили в штабе.Отмечается, что на не
подконтрольных Украине территориях "набирает обороты партизанское
движение, цель которого – как можно больше усложнить жизнь
оккупантов"."По информации разведки штаба АТО, 1 апреля в полосе
ответственности одного из подразделений 3-й ОМСБР (отдельной
мотострелковой бригады. – ) российско-оккупационных войск
в населенном пункте Гольмовский группа неизвестных совершила набег
на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной
степени тяжести. "Партизаны" завладели табельным оружием оккупантов
и скрылись в неизвестном направлении. Несмотря на объявленный
оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших поймать не
удалось. Их поиски продолжаются до сих пор", – рассказали в
штабе.Отмечается, что из-за инцидента в местах дислокации боевиков
усилили меры охраны.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1908956419115155
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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