Должна же мы быть в чем-то впереди планеты всей? Так вот, можем гордиться тем, что Украина — единственная страна в Европе с полным запретом азартных игр! Ах да, забыл. Мы еще лидируем, как страна с самой низкой средней зарплатой и ВВП на душу населения в ближайших окрестностях. Но это же друг с другом никак не связано, правда?

Раньше не отдельно задумывался про игорный бизнес. Разве что, наблюдая, как силовики воюют с бизнесом, который содержит их же, нашу армию, пенсионеров и всю страну, приходят в голову мысли — так вот же по всей стране растут, как грибы, игорные залы в самых дорогих и проходных местах во всех городах, при этом никто уже даже не прячется, спокойно работают и неплохо себя чувствуют, в отличие от нашей промышленности!

Итак, что мы имеем. По стране 40 тысяч «лотерейных залов», а на деле — залов игровых автоматов. Ни один адвокат не сможет найти принципиальную разницу в определениях:

Немного истории. Игорный бизнес запрещен уже больше 7 лет, с мая 2009 года. Игровые залы тогда действительно с виду пропали и если работали, то в мизерном количестве и полностью нелегально. В 2012 г. законодатели сделали исключение для лотерей и обязали Минфин разработать и утвердить новые лицензионные условия, чтобы упорядочить действия лотерейщиков. А пока есть правовая неопределенность, под видом «государственных лотерей» полулегально начали работать полноценные игорные заведения. И даже в небольших объемах платить налоги в бюджет. Правда, потом платить передумали и последние два года объем поступлений упал на порядок:

Оборот же этого рынка и Минфином, и независимыми экспертами оценивается минимум в 40 млр. грн. в год! Что должно приносить в казну до 7 млр.грн. потенциальных налогов только при существующем положении дел. Конечно, если этот бизнес легализовать и декриминализировать, оборот и налоговые поступления вырастут в разы за счет иностранных туристов. Но понимают это, похоже только не у нас, а в соседней Беларуси, куда и едут иностранцы тратить деньги, а заодно развивают им туристический, гостиничный и ресторанный бизнес! Или в Грузии, где только один небольшой Батуми, например, благодаря обилию казино в фешенебельных отелях наполняет бюджет страны более чем на 10 млн.$ в год!

А кто операторы игорного рынка у нас?

Оказывается на рынке только один оператор. Результаты мы видим. Понятно, что монополия многих устраивает и они будут биться за сохранение статус-кво до последнего. Монополистов лоббирует, увы, Минфин, хотя их первых должны волновать поступления в бюджет! Вы удивитесь, но в Минфине есть целый Департамент лотерей, где не покладая рук, без малейшего результата числятся порядка 25 чиновников, главная задача которых, по моему — проедать деньги налогоплательщиков! Ведь вместо трех месяцев, положенных на подготовку проекта Лицензионных условий, они потратили пять лет! Демонстративно была проигнорирована норма Закона «О государственных лотереях Украины», который вступил в силу в 2012 году и согласно ст.15 этого закона Минфин был должен в течении квартала разработать, а Кабмин принять необходимые подзаконные акты, включая главный — Лицензионные условия для рынка лотерей! А когда документ в 2017 г. был все же представлен Минфином, оказалось, что он никуда не годится, за что он был раскритикован АМКУ, Государственной регуляторной службой, лотерейными экспертами и общественностью.

Но стоп, ведь кроме Минфина есть рабочая группа в парламенте, которую возглавляет главный радикал Олег Ляшко и которая «работает» уже более трех (!!!) лет! Там собрали вместе все поданные законопроекты (их уже больше десятка) по игорному бизнесу и пообещали выдать один, но хороший! Который наведет порядок в этой сфере. Но пока видим только «промежуточный результат» — гигантские выигрыши в лотерею, которые официально (!) задекларировал самый горячий радикал!

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А нужно только лишь:

— ликвидировать монополию одной компании на игорном рынке, которая пока контролирует все денежные потоки как с легальных лотерей, так и с нелегального игорного бизнеса;

— прописать, кто может сертифицировать игорное оборудование (например Европейская ассоциация лотерей);

— обязать операторов рынка (по примеру других стран) подключить каждый терминал к единой европейской электронной системе принятия ставок. Пока Минфин предлагает вместо этого использовать …кассовые аппараты!:)) В таком случае однозначно выручка заведениями будет утаиваться, а выгодополучателями этого занижения опять станут крышеватели на местах и в центре. Не могу поверить, что министр Данилюк не понимает разницы между РРО и Единой лицензионной системы принятия ставок! ;

— сделать так, чтобы полиция при проверке легко и четко могла определить используется легальное оборудование или нет (специальный код!), легально или нет ПО ;

— ввести «карточки игрока» (но они могут действовать только там, где побороли нелегальные азартные игры) — с их помощью можно устанавливать максимум проигрыша конкретного игрока, частоту игры, недопуск до игры, если есть непогашенные задолженности и т.д.

— борьба с детской лудоманией, которая также возможна лишь в случае легализации игорного бизнеса;

— предусмотреть в Лицусловиях запрет размещения игорных заведений возле школ и учебных заведений (этого тоже нет в проекте Минфина).

Сейчас самым системным критиком предложенного Минфином проекта Лицусловий стал АМКУ. Они провели свое исследование рынка лотерей в Украине и опубликовали отчет, в котором указали все недостатки минфиновского документа, включая его противоречия законодательству Украины. Соглашусь, что предложение Минфина лучше, чем то, что мы имеем на сегодня.

Но их противодействие к предложениям АМКУ выглядит крайне не технологично и непрофессионально. А позиция АМКУ, который пошел в открытую на монополиста вызывает уважение и удивление. Что кому-то у нас еще не пофиг… Отсюда и медиа-атака на Государственного уполномоченного Агию Загребельскую, главного спикера от антимонопольщиков в этом вопросе. Ее занятость зашкаливает, количество сотрудников, занимающихся изучением и систематизированием данных по «лотерейному» вопросу — аж три. Но при этом они, в отличие от много лет работающего на самих себя лотерейного департамента в Минфине, выдали на всеобщее рассмотрение и «Отчет по результатам исследования лотерейного рынка» и по его результатам обозначили проблемные вопросы функционирования рынка, какая нормативка требует изменений и дали конкретные «Предложения к проекту Лицензионных условий». На прошлой неделе Агия Загребельская даже пригласила в АМКУ журналистов и блогеров, презентовала эти документы и потратила три часа, чтобы подробно все рассказать и ответить на все вопросы. Мне было очень интересно принять участие в этой встрече, особенно с учетом развернувшейся информационной атаки на Агию в соцсетях и СМИ, которая сразу обозначила, что та сторона очень сильно не заинтересована в изменениях. Ну и интересовали суммы, которые уходят в тень вместо госбюджета, при том, что Минфин в этом году вдруг яростно начал противиться давно обещанной президентом налоговой реформе под предлогом того, что у них нет компенсаторов бюджета!

А главное, с чего началось мое удивление, началось уже при входе в здание Антимонопольного комитета. Рядом с ним, близко, находятся сразу два зала игровых автоматов, один попроще, а один VIP, о чем говорят огромные двухметровые (!!!) буквы на вывеске! Видимо, зал для сотрудников АМКУ?)) Очень символично, однако!

Знаю одно. Ни один сухой закон не поборол ни в одной стране алкоголизм! Государство не должно запрещать, а обязано разумно регулировать и контролировать такую группу товаров, как алкоголь и сигареты, а так же игорный рынок! Как только государство перестает его регулировать, этот рынок уходит в тень и его начинает контролировать криминал! Которому для этого требуются люди, оружие и лоббисты во власти. И возникает параллельная государственной силовая машина с оружием и огромными деньгами.

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