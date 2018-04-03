Маск сам будет контролировать производство Tesla Model 3

Глава Tesla Илон Маск будет лично курировать производство "бюджетных" седанов Model 3, объемы выпуска которых никак не выйдут на полную мощность, пишет The Information со ссылкой на информированные источники.

По данным интернет-издания, И.Маск забрал эти полномочия у старшего вице-президента Tesla по разработкам Дага Филда, ранее работавшего в Apple.

"Около года назад я попросил Дага заняться и проектированием, и производством. Он согласился, что Tesla нужно лучше совмещать эти области, чтобы мы не разрабатывали машины, которые безумно трудно строить. Однако сейчас лучше разделять и властвовать, так что я снова буду спать на заводе. Автобизнес - это ад", - написал И.Маск в Twitter.

В ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник цена бумаг Tesla повысилась на 0,8%.

В понедельник акции Tesla подешевели на 5,1%, поскольку 1 апреля И.Маск в шутку объявил о банкротстве компании. Инвесторы, однако, были настроены серьезно: дела у Tesla идут не настолько хорошо, чтобы подобные шутки казались уместными, пишет The Wall Street Journal. С начала года капитализация компании сократилась почти на 19%, причем только за март - на 22%, это худший месячный результат более чем за семь лет.

Глава Tesla в выходные иронизировал, что компании якобы не удалось привлечь достаточного объема средств в ходе продажи пасхальных яиц. Но финансовое положение Tesla сейчас - предмет пристального внимания инвесторов, которые опасаются, что ей не хватит ликвидности. Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в марте ухудшило рейтинги Tesla, в том числе из-за этих опасений. По оценкам аналитиков, Tesla теряет более $1 млрд в квартал.

И.Маск ожидает, что в ближайшие дни выпуск Model 3 превысит 2 тыс. машин в неделю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевой блок Jalopnik. Изначально предполагалось, что к концу 2017 года компания доведет выпуск до 5 тыс. в неделю, а в 2018 году - до 10 тыс. в неделю. В январе Tesla объявила, что выйдет на 2,5 тыс. Model 3 в неделю лишь к концу первого квартала 2018 года, но, по всей видимости, не справилась и с этой задачей.

Данные о квартальном производстве Tesla должны быть опубликованы на этой неделе.

Model 3 - самый дешевый автомобиль Tesla, стартовая цена - от $35 тыс., и в компании рассчитывали, что он станет "народным электромобилем".

На прошлой неделе Tesla объявила об отзыве 123 тыс. машин Tesla S, произведенных до 2016 года, в связи с возможными проблемами с усилителем руля.

В конце той же недели Tesla подтвердила, что мартовское ДТП со смертельным исходом произошло, когда на электромобиле Tesla Model X была включена полуавтоматическая система вождения Autopilot. Электромобиль налетел на ограждение близ Маунтин-Вью в Калифорнии и загорелся после того, как в него въехали два других автомобиля. Водитель скончался на месте.

Tesla не сразу смогла получить доступ к журналу бортового компьютера.

Национальное управление безопасности дорожного движения (National Transportation Safety Board, NTSB) США и другие регуляторы проводят расследование ДТП.