3 апреля участники радикальной организации С14 ворвались на территорию Киево-Печерской лавры, где сорвали шевроны с сотрудников охраны и "поймали" настоятеля лавры владыку Павла. Об этом сообщается в фейсбуке С14.

"Экскурсия националистов по лавре. В результате есть два срезанных шеврона казачков. Также поймали настоятеля Лавры", - написали радикалы. После непродолжительного разговора со священнослужителями и приезда полиции, националисты покинули лавру.

Напомним, 3 апреля в центре Киева украинские националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов". Шествие началось в 10 утра от стадиона "Динамо" в сторону Кабмина, Рады и Банковой.

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