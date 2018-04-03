|Следующий сезон Кубка мира по биатлону пройдет без этапа в России
|03.04.2018 14:33
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Обнародован календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон 2018/19 годов, передает со ссылкой на сайт соревнований.
Стартуют соревнования в словенской Поклюке 30 ноября. Новыми этапами станут гонки в США и Канаде, при этом исчезли из списка этапа в Контиолахти (Финдяндия) и Тюмени.
Полное расписание Кубка мира 2018/19:
30 ноября - 9 декабря - Поклюка
(Словения)
Заметим, что чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.
Напомним, президент Федераций биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал свое видение состава "желто-синих" на будущий сезон.
Как сообщал женская сборная Украины потеряла максимальную квоту из-за пропуска этапа КС в Тюмени.