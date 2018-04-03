Обнародован календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон 2018/19 годов, передает со ссылкой на сайт соревнований.

Стартуют соревнования в словенской Поклюке 30 ноября. Новыми этапами станут гонки в США и Канаде, при этом исчезли из списка этапа в Контиолахти (Финдяндия) и Тюмени.

Полное расписание Кубка мира 2018/19:

30 ноября - 9 декабря - Поклюка (Словения)

10 - 16 декабря - Хохфильцен (Австрия)

17 - 22 декабря - Нове Место (Чехия)

07 - 13 января - Рупольдинг (Германия)

21 - 27 января - Антхольц (Италия)

04 - 10 февраля - Канмор (Канада)

11 - 17 февраля - Солт-Лейк Сити (США)

18 - 24 марта - Холменколлен (Норвегия).

Заметим, что чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Напомним, президент Федераций биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал свое видение состава "желто-синих" на будущий сезон.

Как сообщал женская сборная Украины потеряла максимальную квоту из-за пропуска этапа КС в Тюмени.

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