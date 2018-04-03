Разнузданный шабаш российской агентуры в центре нашей, непременно, древней столицы детектед. Центр перекрыт, всюду собаки, кинологи и взрывотехники. У стадиона имени Лобановского собрались приспешники «пятой колонны»: «Свобода» Олега Тягнибока, «Национальный корпус», «Правый сектор», «ОУН», «С14» и прочие резиденты ФСБ. Народу гораздо меньше, чем до хрена, но около трех тысяч перевертышей Кремлю все же удалось собрать под видом «Марша Nации против олигархов». И они двинулись по маршруту Гройсман – Парубий – главный главнокомандующий.

Обратите внимание на, с…ка, латинскую букву N в названии «шумерской нации». По заданию «заказчика» из Москвы умышленно проводится аналогия с национал-социалистической партией Германии, которая сегодня является мощным союзником Украины. Сама Меркель, по ходу, явно не в курсе, кем она является для нас, но на это, честно говоря, наплевать.

Вы уже, непременно, поняли, что создается подходящая #картинкадлярусканалов. Теперь в вечернем эфире всякие там киселевы, соловьевы и примкнувший к ним Карасев будут пугать Трампа «возрождением национал-фашизма в Украине». Оставим в стороне Фрэнсиса Фукуяму. Просто возьмите и отставьте его в сторону с его же концом. Истории. Посмотрите на лозунги, с которыми эти, с позволения сказать, naционалисты идут по священной брусчатке улицы Грушевского. Почему священной? А ни хрена не ремонтируется, вся в ямах и каких-то подозрительных пятнах. Так вот, они идут с красочным плакатом «Чемодан, вокзал, Мальдивы» и орут «Ри-во-лю-ци-я!».

Креатив московских заказчиков явно на нуле. Они взяли наш древний, очень толерантный по отношению к меньшинствам лозунг «Чемодан, вокзал, Россия» и грубо надругались над ним.

Все понимают, против кого направлено жало имперской пропаганды. Против нашего главнокомандующего, который не покладая рук отвоевывает оккупированные украинские области. Да, он съездил на Мальдивы. На свои кровные, заработанные потом и так далее средства. В своей электронной декларации гарант прямо написал: «туристические расходы – 2,7 млн.грн.». Ну и там по мелочи еще миллионов на четырнадцать. Может человек расслабиться под своей фамилией на островах? Может. Так к чему эти ненужные инсинуации? Они что, намекают на принадлежность президента к олигархам? Смешно!

Короче, прикрываясь якобы заботой о среднем классе, выкормыши Кремля начали шатать устои украинской государственности. Вы слушали Тягнибока, этого прикормленного Россией кукловода? Говорит, надо безотлагательно принять пакет деолигархических законов. В том числе запретить основу независимости нации – оффшорные зоны. Знаете, это вообще уже ни на какую голову не налазит. Что с кастрюлей, что без. Свободное перемещение капиталов с целью легального обогащения по схеме «хромой траст» – это альфа и омега свободной экономической модели цивилизационного развития. Ладно, с омегой я погорячился. Пусть будет лямбда. Тягнибок, на чьей совести висит теракт под Верховной Радой, бросился отрабатывать средства в виде меченых долларов все того же олигарха Курченко. Откуда они, б...ть, лезут?

Сначала с лозунгом «Украина без олигархов» бегал по стране Михо Саакашвили. Проводил свои «марши импичмента», оболванивал народ, прикидываясь правильным грузином. Но те, кому положено, быстро сорвали с него маску и депортировали без штанов в Амстердам. Агентом оказался. Работал на СВР Кремля. Еще немного, полоний бы, гаденыш, завез в страну для тотальной деолигархизации. Подмешал бы его в гречку в элитном ресторане, где харчуются наши олигархи.

Теперь грузинское знамя подобрали Тягнибок и «Национальный корпус». Астановитесь! Мы только-только начали строить первый в мире гиперлуп и вышли на проектную мощность по сдаче в эксплуатацию аэропортов («пять в год»). Сотни докторов буквально вчера подписали с будущими донорами договоры о добровольной передаче органов в доверительное управление международному трасту во главе с Ульяной Супрун. Это стартовала такая нужная нам реформа по десоветизации рынка врачебных услуг. Да, многие думали, что подписали соглашение о лечении. Никто ведь не читает текст, написанный мелким шрифтом. Поднимите руки те, кто полностью изучил текст соглашения с «Эпл» при установке обновлений? А ведь там, судя по «Южному парку», написано: «даю согласие на пришивание своего рта к анусу постороннего человека».

Короче, мы начали уверенно выкарабкиваться из ямы, попутно отражая гибридную агрессию. Понятно, что наше процветание привело в ярость международных изгоев. Они в бессильной злобе организуют «марши Nации», чтобы внести раскол и в наше общество, и в стройные ряды мировой антипутинской коалиции. И, к сожалению, находятся отщепенцы, которые поддаются на зомбирующие призывы кремлевских резидентов. Внешне они выглядят как патриоты. Сегодня, к примеру, перед Кабмином на митинге оскорбляли честь и достоинство Гройсмана в извращенной форме. Махали жовто-блакитными флагами. Однако на самом деле, если копнуть глубже, примерно до третьего позвонка, вырисовывается иная картина: Россия любой ценой хочет вмешаться во внутренние дела нации и выдумала каких-то «олигархов», которых надо «деолигархизировать». В действительности враги нации хотят возродить коммунизм с его лозунгом экспроприации экспроприированного. Не надо быть долбанным Фукуямой, чтобы прийти к такому очевидному выводу.

Реванш кремлевских молодчиков, естественно, не пройдет. Грузины уже пробовали, но ничего у них не получилось. У другой кремлевской агентессы Савченко тоже случился облом. Справимся и с nационалистами, которые позорят наши древние бандеровские традиции. СУГС, господа!

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