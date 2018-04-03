На снимках космического телескопа Hubble международная группа астрономов заметила голубой сверхгигант Икар, который удален от Земли на девять миллиардов световых лет. Об этом сообщает Phys.org .

В настоящее время данная звезда является самой отдаленной от Земли. Отмечается, что астрономы увидели Икар, или MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), случайно, когда наблюдали за рождением сверхновой звезды SN Refsdal в той же самой галактике.

Благодаря рождению новой звезды угол падения света изменился, что позволило ученым обнаружить Икар с помощью линзирования.

"Впервые в истории мы видим индивидуальную нормальную звезду - не сверхновую, не взрыв гамма-лучей, а единую стабильную звезду - на расстоянии девяти миллиардов световых лет", - сказал профессор университета Беркли Алекс Филипенко.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки китайской космической станции "Тяньгун-1" упали на поверхность Земли.

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