В настоящее время факты вывода средств "Украэроруха" на проблемный "Платинум банк" расследует НАБУ, Генпрокуратура и Нацполиция. При этом ни одно из трех силовых ведомств до сих пор не инициировало отстранения подозреваемых чиновников ГП от занимаемых должностей на время следствия, передает со ссылкой на "Знай.юа".

Так, в Нацполиции зарегистрировано уголовное производство № 42017111100000022.

"В рамках его расследования, следователи недавно получили доступ к документам Министерства инфраструктуры. Правоохранители подозревают служебных лиц "Украэроруха" в злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий. Суть уголовного дела сводиться к тому, чтобы выяснить, на каком основании и кем принималось решения о перечислении около полумиллиона гривен "Украэроруха" на счета "Платинум банка", который лопнул буквально сразу после этого, "перераспределив" таким образом госсредства в карманы нужных людей", - отмечает издание.

Далее, еще одно уголовное дело по данному факту №42017100000000118 расследует САП ГПУ.

"Факты изучаются те же, и подозрения в адрес служебных лиц "Украэроруха" аналогичны тем, что имеются и у следователей полиции. Но, кроме этого, прокуроры еще намерены требовать возмещения нанесенных преступными действиями чиновников "Украэроруха" убытков государству", - пишет "Знай.юа".

Более того, вывод средств "Украэроруха" на проблемный "Платинум банк" расследует еще и НАБУ - в рамках уголовного производства № 52017000000000756.

"При этом, ни одно из трех силовых ведомств до сих пор не инициировало отстранения подозреваемых чиновников "Украэроруха" от занимаемых должностей на время следствия. Боле того, никому их них по этот день так и не было вручено подозрение, хотя события "Платинум банка" - это 2016 год", - подчеркивают журналисты.

Напомним, что между возможных причастных к выводу средств с ГП "Украэрорух" СМИ упоминают фамилию одного из действующих чиновников предприятия - С.Гомболевского. Но, несмотря на это, он не только не отстранен от занимаемой должности на время следствия, но и к его полномочиям добавляются новые сферы влияния.

Так, в начале февраля заместитель министра инфраструктуры Ю.Лавренюк издал приказ о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в устав ГП "Украэрорух". И главным ответственным за процесс организации переписывания документа определили именно С.Гомболевского.

С какой целью чиновникам Минифраструкутры понадобилось переписывать устав "Украэроруха" на пике скандала с действующим руководством - неизвестно. В частности, на информационный требование по этому поводу ведомство так и не ответило.

Отметим, что коллектив "Украэроруха" в декабре прошлого года высказал недоверие директору Д.Бабейчуку (который находится на больничном), заместителю директора В.Мельникову, заместителю директора В.Шевчуку и собственно С.Гомболевскому. Сотрудники ГП требуют всех их уволить.

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