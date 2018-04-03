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Настя Каменських здивувала шанувальників стильною зачіскою (ФОТО)
03.04.2018 14:41
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Останнім часом відома співачка Настя дивує шанувальників змінами у зачісці: спершу зірка "зрадила" традиційним кучерям, з'явившись у новому кліпі з прями та підстриженим волоссям, а днями вразила стильною зачіскою на концерті.

Так, зірка стала запрошеною гостею на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчею". Для виступу красуня обрала рожевий костюм, а також вигадливо заплела волосся у гульку, а частину розпустила по плечах.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 1 Кві 2018 р. о 1:18 PDT


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