Создание национальной крымскотатарской автономии лишит Россию возможности манипулировать выдуманным понятием "крымский народ", заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Чийгоз: Многие украинцы в Крыму консолидируются вокруг позиции крымских татар Фото: hromadske.ua "В последние десятилетия основным принципом национального движения крымских татар было возвращение народа из мест депортации и восстановление его политических прав. В том числе и государственности, которую мы всегда видели в формате автономии в составе Украины. Все годы независимости страны крымские татары принципиально и последовательно отстаивали государственность Украины в Крыму. Украина исторически близка нам, а ее приверженность европейским нормам давала возможность гарантировать права крымскотатарского народа. Создание национальной автономии в составе Украины – вопрос выживания крымскотатарского народа, продолжающего борьбу в Крыму. Крымские татары остаются верны тому, что Крым – это Украина", – отметил Чийгоз.Он не исключает, что Верховная Рада может не набрать необходимого количества голосов для внесения изменений в Конституцию относительно статуса Крыма."Россия прибегает к спекуляциям: мол, "народ Крыма" решил вернуться в какую-то там гавань. Создав автономию, мы демонстративно отвергнем эти спекуляции. И на первую роль выйдет желание крымскотатарского народа, как коренного и государствообразующего, находиться в составе Украины. Это будет серьезным доводом и инструментом для деоккупации Крыма. Для принятия данного решения в Верховной Раде потребуется 300 голосов. И мы понимаем, что депутатов, готовых его поддержать, может быть недостаточно. Не секрет, что некоторые из них кормятся и работают на нашего врага", – заявил собеседник.Он подчеркнул, что в официальных документах, в том числе и в РФ, не используется определение "народ Крыма"."Создание автономии лишит Россию возможности манипулировать выдуманным понятием "крымский народ". Покажите хотя один юридический документ, даже в самой РФ, где значился бы "народ Крыма" или "крымчане". Нет такого. А вот крымскотатарский народ есть. Вообще не нужно исходить из того, что может и хочет Россия. Необходимо отталкиваться от своих интересов. Многие украинцы в Крыму консолидируются вокруг позиции крымских татар. К примеру, многие так же проигнорировали выборы президента РФ", – резюмировал Чийгоз.В мае 2016 года президент Украины Петр Порошенко инициировал создание рабочей группы в рамках Конституционной комиссии для разработки изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на самоопределение."Мы хотя и с опозданием, но осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным гарантированием равных прав и свобод этнических украинцев, россиян и других этносов полуострова", – заявлял он.В ноябре 2017 года завершилась подготовка соответствующих конституционных изменений.В марте 2018 года председатель Меджлиса, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров заявил, что "было бы идеально" принять правки на восьмой и девятой сессии Верховной Рады.По словам вице-президента Всемирного конгресса крымских татар, гендиректора телеканала АТR Ленура Ислямова, если парламент не поддержит изменения в Конституцию относительно статуса Крыма, крымские татары будут требовать "своей независимости".Крым был аннексирован Россией после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Деятельность Меджлиса в Крыму была запрещена российскими властями в апреле 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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