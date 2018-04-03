Генпрокурор по просьбе Холодницкого сменил подследственность его дела

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко изменил подследственность дела руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Ю.Луценко Лариса Сарган.

"Для объективности непредвзятости расследования генпрокурор изменил подследственность", - сообщила Л.Сарган агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она отметила, что процессуальное руководство в расследовании дела будет осуществлять генеральная инспекция Генпрокуратуры, а расследованием дела занимается департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее в этот день Н.Холодницкий после выхода из департамента по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры отметил, что будет настаивать на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия, и призвал к объективности расследования.

"Была попытка провести следственные действия – в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, следовательно я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - сказал руководитель САП,

Он подчеркнул, что пока не решен вопрос подследственности, он не буду принимать участие в следственных действиях.

Ранее Н.Холодницкий сообщил, что основанием для проведения негласных следственных действий в отношении его стала ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

"Две статьи инкриминируются: насилие свидетеля давать показания - "интересная" трактовка... и разглашение данных досудебного следствия, только интересно, как прокурор, процессуальный руководитель может это сделать, когда он является тем, кто и создает эти данные, и хранит", - также сообщил руководитель САП.