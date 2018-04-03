Если украинская власть не предоставит Крыму статус национально-территориальной автономии, то крымские татары будут требовать полной независимости полуострова, считает вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов

Мне кажется, что такие заявления дискредитируют создание крымскотатарской автономии. Соответствующий законопроект внесен в Парламент, я его сооавтор. Основной автор законопроекта — это Рефат ага Чубаров.

Есть Меджлис крымско-татарского народа. Я думаю, что позицию крымскотатарского народа нужно оценивать и понимать прежде только исходя из заявлений Меджлиса, который уполномочен представлять его интересы — есть Рефат ага Чубаров, есть Мустафа ага Джемилев соответственно, представители крымско-татарского народа в Верховной Раде.

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То, что отдельный человек высказывает слова, которые не направлены в конечном итоге на взаимопонимание между крымскими татарами и украинцами — это его личная позиция.

Не стоит превращать эту личную позицию в очень странную позицию крымскотатарского народа или проводить параллели о взаимоотношениях крымских татар и украинцев, основываясь на этих заявлениях. Это все, что я могу сказать по этому поводу.

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