Во вторник, 3 апреля, в двух районах Луганской области начался паводок. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В Новопсковском и Старобельском районах из берегов вышли реки Айдар и Каменка. Там активно начала подниматься вода. Ряд населенных пунктов, в частности Осиново, Лысогоровка, Закотное, Хворостяновка и Балакиревка, страдают от подтопления.

Например, в Осинове уровень воды достиг 1-1,5 метров. В связи с этим сотрудники патрульной полиции с обеих сторон перекрыли движение транспорта. В Лысогоровке вода поднялась на полтора метра.

Такая же ситуация сложилась и в Закотном, где вода поднялась на полметра. В Балакиревке вода поднялась на 20 см, там дежурят патрули.

Как сообщал svodka.net ранее, в Чернигове произошло подтопление частных хозяйств , которые находятся вдоль реки Стрижень из-за обильного таяния снега и подъема уровня воды.

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