Правительство Бельгии одобрило новый энергетический пакт, который предусматривает отказ от атомной энергии между 2022 и 2025 годами.Про этом сообщает со ссылкой на Euractiv.

Атомные электростанции "Дуль" и "Тианж" будут закрыты, а инвестиции будут направлены на увеличение мощностей из возобновляемых источников энергии, особенно на морские ветровые электростанции.

Как сообщал турецкое агентство по атомной энергии вчера выдало российской госкорпорации "Росатом" лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую".

Напомним, в румынском городе Чернаводэ произошло автоматическое отключение второго реактора от национальной энергетической системы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира