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Порошенко поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
25.06.2018 11:09
Украина настроена на развитие двустороннего стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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