Президентский закон поддержали только 157 депутатов. Из них 90 членов фракции БПП

Верховная Рада отклонила законопроекты 6271 и 6674, которыми предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчетов, информирует svodka.net.

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Депутаты голосовали за законопроекты пакетом. Парламент не только не захотел принимать их в первом чтении, но и отказался отправлять на доработку в комитет или авторам.

Как заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, законодательные инициативы считаются отклоненными.

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Автором проекта 6271 является председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с группой других депутатов. Проект предполагал полную отмену обязанности общественных активистов, которые противодействуют коррупции в Украине, декларировать имущество.

Законопроект 6674 зарегистрировал президент Петр Порошенко. Он тоже просил Раду отменить декларирование активистами доходов, но вместо этого добавлял в законодательство требование о финансовой отчетности общественных организаций.

Президентский закон поддержали только 157 депутатов. Из них 90 членов фракции БПП, 55 — «Народный фронт», Александр Биловол из группы «Видродження», Игорь Молоток и Александр Пономарёв из группы «Воля народа», и 9 внефракционных депутатов.

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Как сообщали новости дня ранее, проект президента раскритиковала Венецианская комиссия. Она потребовала от Порошенко полностью исключить новые требования по финансовой отчетности или как минимум существенно уменьшить их, поскольку эта норма не соответствует международным стандартам относительно свободе объединений.

Сегодня, 3 апреля, депутаты с нескольких попыток так и не смогли включить в повестку дня еще несколько законопроектов об отсрочке и отмене декларирования для общественных активистов.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону «О противодействии коррупции», согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Западные партнеры Украины раскритиковали эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соответствующее требование.

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