Суд отказал защите пятерых экс-беркутовцев в допросе экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, однако удовлетворил ходатайство о допросе бывшего главы МВД Виталий Захарченко по видеосвязи. Захарченко допросят по видеосвязи с территории иностранного государства Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Суд присяжных постановил: ходатайство о допросе свидетеля Захарченко Виталия Юрьевича в порядке международно-правовой помощи путем видеоконференции с территории другого государства – удовлетворить", – объявил председательствующий судья Сергей Дячук на заседании 3 апреля.При этом суд отказал защите в допросе экс-премьер-министра Николая Азарова.21 ноября 2017 года Святошинский районный суд Киева продлил срок бытие под стражей пяти экс-беркутовцам: Сергею Тамтуре, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Олегу Янишевскому и Александру Маринченко.Сотрудники "черной роты" "Беркута" Тамтура и Маринченко были задержаны в Киеве 23 февраля 2015 года. В марте–апреле 2014 года были задержаны другие экс-сотрудники этой спецроты – Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Янишевский.Всего по делу о расстреле Евромайдана были арестованы 16 беркутовцев и пять сотрудников СБУ. По данным Генпрокуратуры, на Майдане были расстреляны "Беркутом" 48 активистов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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