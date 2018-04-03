Суд отказал защите пятерых экс-беркутовцев в допросе
экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, однако удовлетворил
ходатайство о допросе бывшего главы МВД Виталий Захарченко по
видеосвязи. Захарченко допросят по видеосвязи с территории
иностранного государства Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
"Суд присяжных постановил: ходатайство о допросе свидетеля
Захарченко Виталия Юрьевича в порядке международно-правовой помощи
путем видеоконференции с территории другого государства –
удовлетворить", – объявил председательствующий судья Сергей
Дячук на заседании 3 апреля.При этом суд отказал защите в допросе
экс-премьер-министра Николая Азарова.21 ноября 2017 года
Святошинский районный суд Киева продлил срок бытие под стражей
пяти экс-беркутовцам: Сергею Тамтуре, Сергею Зинченко, Павлу
Аброськину, Олегу Янишевскому и Александру Маринченко.Сотрудники
"черной роты" "Беркута" Тамтура и Маринченко были
задержаны в Киеве 23 февраля 2015 года. В марте–апреле 2014
года были задержаны другие экс-сотрудники этой спецроты –
Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того,
как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. В
июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в этом
преступлении – экс-беркутовец Янишевский.Всего по делу о
расстреле Евромайдана были арестованы 16 беркутовцев и
пять сотрудников СБУ. По данным Генпрокуратуры, на
Майдане были расстреляны "Беркутом" 48 активистов.
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