Террористы на временно оккупированных территориях Донбасса сильно усложнили процесс продажи недвижимости, кроме того, местным жителям приходится сбывать квартиры за копейки.

"Процесс продажи квартир на неподконтрольном Донбассе группировки "ЛДНР" сильно усложнили: теперь необходимо полностью перерегистрировать недвижимость в их реестрах, получать новые "республиканские" техпаспорта - это довольно хлопотно, дорого и долго", – написал на своей странице в журналист Андрей Дихтяренко, передает .

Он пояснил, что при продаже недвижимости в оккупированных Донецке и Луганске хозяин останется собственником в украинских реестрах.

"С прошлого года продать квартиру в Украине и по украинским законам практически невозможно - там такую сделку не признают, соответственно, покупатель не сможет вступить в право собственности. С другой стороны, если продавать сейчас квартиру в Донецке или Луганске, то продавец останется собственником в украинских реестрах. И по украинским законам сделку можно признать недействительной. В случае реинтеграции возникнет еще одна правовая коллизия", – подчеркнул Дихтяренко.

По словам журналиста, цены на квартиры на оккупированных территориях до сих пор остаются на дне.

"А цены? Цены все еще находятся на дне, даже по сравнению с 2016-м годом. Что, учитывая все обстоятельства, неудивительно. Пообщались с риэлтором в Донецке, продавцом квартиры в Луганске, а также с экспертом Еленой Маленковой и героиней Соломией Высоцкой", – резюмировал он.

Как следует из материала "", о продаже недвижимости на оккупированных территориях лучше не распространяться.

"Мужчина продал квартиру, за углом его стукнули по голове, и забрали эти деньги - у него нет ни квартиры, ни денег. И я не знаю, насколько это безопасно", - сообщила Высоцкая.

Риэлтор Маленкова подтвердила, что информация попадает на блокпосты террористов.

"Чем меньше людей знает - тем лучше. Потому что слив информации на блокпосты "ДНР" обычно возможен. Вас остановили - деньги забрали. Вы человеку с автоматом будете доказывать, что вы имеете право на это, у вас есть договор купли-продажи", –рассказала она.

Кроме того, пустую квартиру оккупанты могут отобрать. Из-за неправомерных действий жители вынуждены продавать квартиры за копейки.

"Однокомнатная квартира в центре может стоить от восьми и до пятнадцати тысяч долларов, если мы не берем новостройки. Без ремонта - двухкомнатная квартира может стоить от 12 до 20 тысяч долларов. И трехкомнатная квартира - от 17 и до 30", – рассказала Маленкова.















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