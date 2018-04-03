Относительная ценовая стабильность на алкогольном рынке связана с акцизной политикой государства. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации Алексей Дорошенко, передает

"Алкогольные напитки, которые мониторятся государством, в феврале-январе подорожали на 0,5%, а сигареты в среднем на 2%. И причина этому только одна - государство на этот год не поднимало акцизы на все виды алкогольных напитков, кроме коньяка и бренди. Таким образом, повышение цены водки, вина и пива за два месяца на несколько десятков копеек - это увеличение затрат на производство, которое отражает инфляцию в стране", - пояснил знаток.

А.Дорошенко подчеркнул, что за два месяца этого года средняя цена бутылки водки емкостью 0,5 л выросла почти на 20 коп., или на 0,2%; вина 0,75 л - на 30 коп., или на 0,5%; пива 0,5 л - на 0,15 коп., или 1%.

"На начало марта средняя цена бутылки водки на данным Госстата составила 81,2 грн, отечественного вина - 59,1 грн, а пива - 13,9 грн", - написал А.Дорошенко.

Напомним, что украинская водка (официальных производителей) соответствует мировым стандартам качества. Это отмечают отечественные эксперты. Поэтому, как рассказал директор по маркетингу одной из компаний-производителей Алексей Безуглый, переплачивать нашим соотечественникам за иностранную водку нет никакого смысла.

"Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и тому подобное.

В целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и следовательно здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку", - рассказал он.

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