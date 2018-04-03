В России Трегуб подавал документы на временное бытие, но пропустил сроки легализации. По законам РФ, его, ждет депортация за множество нарушений миграционного законодательства.

Россия депортирует в Украину террориста «ДНР», который воевал в банде Моторолы «Спарта», Николая Трегуба, информирует svodka.net.

Московский облсуд принял решение оставить в силе постановление о депортации гражданина Украины, принятое еще в 2016 году, передает kp.ru.

По словам руководителя основанной в Харькове пророссийской шовинистической организации “Русь триединая” Сергея Моисеева, защита Трегуба в свою очередь подала документы на получение статуса беженца.

«Это же будет страшный скандал если его все-таки выдадут! Если прокуратура это учтет, Николая не выдадут, депортацию отменят», – заявил он.

Читайте: В "ДНР" отрапортовали о задержании убийц Гиви и Моторолы

Николай Трегуб родился в 1989 году в Жмеринке Винницкой области. В 2014-м воевал в Славянске на стороне террористов. Состоял в банде «Спарта» террориста Моторолы, был ранен в Донецком аэропорту. После лечения выехал в Россию.

Его брат был осужден в Украине на 9 лет заключения, за участие в незаконных вооруженных объединениях.

В России Трегуб подавал документы на временное бытие, но пропустил сроки легализации. По законам РФ, его, ждет депортация за множество нарушений миграционного законодательства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира