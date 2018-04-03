По словам лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, представители марша
националистических сил передали "антиолигархический пакет" законов
в Кабинет Министров, Верховную Раду и Администрацию Президента.
Тягнибок добавил, что, если власть не примет эти законы, она должна
"пойти вон". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тягнибок: Кто не поддержит "антиолигархический пакет" – тот
прислужник олигархов Фото: ВО "Свобода" / Facebook По словам
Тягнибока, между предлагаемых националистами изменений –
запреты на приватизацию стра
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