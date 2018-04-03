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Тягнибок заявил, что представители марша националистов передали "антиолигархический пакет" властям Украины
03.04.2018 14:58
По словам лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, представители марша националистических сил передали "антиолигархический пакет" законов в Кабинет Министров, Верховную Раду и Администрацию Президента. Тягнибок добавил, что, если власть не примет эти законы, она должна "пойти вон". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тягнибок: Кто не поддержит "антиолигархический пакет" – тот прислужник олигархов Фото: ВО "Свобода" / Facebook По словам Тягнибока, между предлагаемых националистами изменений – запреты на приватизацию стра

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