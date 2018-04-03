Путин, после визита в США заболеет раком. Как и все прочие враги США после визита туда.

Его объявят недееспособным.

И согласно конституции пост президента перейдёт к Медведеву пока Путин болеет.

Для того, чтобы клан Медведева окончательно укрепился, Путин должен болеть как можно дольше, не умирая. Как только медведевский клан укрепится, так Путина и умрут. И закопают с почётом.

Я думаю, что так и задумано.

Этому можно помешать (хотя и без гарантии на успех) если вместо Медведева поставить премьером кого нибудь, кто будет вызывать отторжение Запада ещё больше, чем Путин.

Но кого?

Хотя, я вообще не понимаю, зачем Путину ехать на разговор к Трампу?

О чём в нынешней обстановке можно конструктивно договориться с США?

О капитуляции?

И какая власть у Трампа, чтобы хотя что то изменить в отношениях России и Запада?

Я бы на месте мидовцев предложил Путину вежливо отказаться и предложить Трампу приехать в Россию. Или на худой конец встретиться в третьей стране. Где нибудь в Китае или Вьетнаме.

И не в посольстве США, а где нибудь на полях саммита.

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