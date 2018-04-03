|Путина Трамп пригласил в Белый дом. Чем это может кончиться?
|03.04.2018 14:59
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Путин, после визита в США заболеет раком. Как и все прочие враги
США после визита туда.
Для того, чтобы клан Медведева окончательно укрепился, Путин
должен болеть как можно дольше, не умирая. Как только медведевский
клан укрепится, так Путина и умрут. И закопают с почётом.
Этому можно помешать (хотя и без гарантии на успех) если вместо
Медведева поставить премьером кого нибудь, кто будет вызывать
отторжение Запада ещё больше, чем Путин.
Хотя, я вообще не понимаю, зачем Путину ехать на разговор к
Трампу?
Я бы на месте мидовцев предложил Путину вежливо отказаться и предложить Трампу приехать в Россию. Или на худой конец встретиться в третьей стране. Где нибудь в Китае или Вьетнаме.
И не в посольстве США, а где нибудь на полях саммита.Источник - .
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