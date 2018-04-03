В Соединенных Штатах Америки авторитетное издание New York Post высмеяло на своей обложке выдворение из страны 60 российских дипломатов и закрытие генерального консульства России в Сиэтле, сообщает Апостроф.

Стоит отметить, что на карикатуре, помещенной на обложку издания, американский президент Дональд Трамп "дает пинка" российскому коллеге Владимиру Путину. Изображение появилась на обложке газеты в номере за 27 марта.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 30 марта, руководство Российской Федерации объявило персонами нон грата дипломатов 23 стран мира в ответ на высылку российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира