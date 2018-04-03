Кассационный административный суд Верховного суда Украины не удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили на решение судов первой и апелляционной инстанции, которые отказали в удовлетворении иска политика по вопросу предоставления ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Как сообщил агентству адвокат Руслан Чернолуцкий, соответствующее постановление было вынесено Кассационным админсудом 28 марта.

Кассация была подана защитой Саакашвили 6 февраля. В ней адвокаты обжаловали решение Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которые отказались признавать незаконным и отменять решение Управления государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите, после лишения его гражданства Украины.

Саакашвили намерен отстаивать дальше свои права по данному вопросу в Европейском суде по правам человека, заявил Чернолуцкий.

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