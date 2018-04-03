|Отчет работы КСУ в 2017 году: чаще всего пытались оспорить закон "О государственной службе"
|03.04.2018 15:04
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Конституционный суд Украины в 2017 году смог рассмотреть только 22% из необходимого количества конституционных представлений, 77% процентов из необходимого объема конституционных жалоб. Об этом сообщает со ссылкой на отчет Конституционного суда.
В 2017 году в КСУ было подано 435 конституционных жалоб, 30 конституционных представлений и 95 конституционных обращений.
Чаще только пытались оспорить закон Украины "О государственной службе", Уголовный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.
Больше только вопросов к КСУ было у военных, ветеранов и чернобыльцев - 30% от всех обращений.
Как сообщал заместителем председателя Конституционного суда Украины на специальном заседании избрали Александра Тупицкого.