Конституционный суд Украины в 2017 году смог рассмотреть только 22% из необходимого количества конституционных представлений, 77% процентов из необходимого объема конституционных жалоб. Об этом сообщает со ссылкой на отчет Конституционного суда.

В 2017 году в КСУ было подано 435 конституционных жалоб, 30 конституционных представлений и 95 конституционных обращений.

Чаще только пытались оспорить закон Украины "О государственной службе", Уголовный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Больше только вопросов к КСУ было у военных, ветеранов и чернобыльцев - 30% от всех обращений.

Как сообщал заместителем председателя Конституционного суда Украины на специальном заседании избрали Александра Тупицкого.

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