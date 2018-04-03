Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил Яшар Тюрксой, директор по связям с международной общественностью и корпоративным коммуникациям компании Ata Vizyon Health – одного из крупнейших операторов медицинского туризма Турции – передает корреспондент Эконономических Известий.

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Украинцам станет доступно свыше 30 тыс. лечебных заведений и 1500 термальных источников Турции. Ata Vizyon Health (Ата-Визион Здоровье) намерена активно развивать это нишевое направление между украинцев. В ближайшее время компания рассчитывает подписать десятки договоров с игроками туриндустрии Украины.

По заявлениям компании, в ее планах — завоевание 25% рынка выездного медицинского туризма Украины в течение следующих пяти лет. На протяжении этого периода Ata Vizyon Health вложит более 1,5 млн USD в продвижение и развитие направления в Украине.

“Турция для украинцев давно является популярным местом в курортном туризме. Наша цель — открыть и показать все возможности отдельных направлений — лечебно-оздоровительного и термального”, — заверяет Яшар Тюрксой, директор по связям с международной общественностью и корпоративным коммуникациям компании Ata Vizyon Health.

Турция занимает третье место в мире по количеству иностранных «пациентов» согласно отчету Глобального альянса по трудовым ресурсам здравоохранения. На долю страны приходится 12,2% от всех медицинских туристов в мире, а это — около полумиллиона человек ежегодно.

В стране функционирует свыше 30 тыс. медицинских учреждений и около 1500 термальных источников. С помощью программ Ata Vizyon Health украинцы смогут пройти лечение или реабилитацию в любом из них.

По словам представителей туроператора средний чек двухнедельного оздоровления в Турции составляет около $1400, что на 35-40% ниже конкурентных предложений традиционных европейских направлений медицинского туризма. При этом пакетные предложения на турецкое направление сформированы по принципу «все включено», благодаря чему украинцы могут сэкономить значительные средства. “Ата-Визион Здоровье имеет специальное соглашение с ведущими гостиницами Турции, благодаря чему у туристического “пациента” из Украины появляется возможность сэкономить только на проживании 25-30%”, — подчеркивает Яшар Тюрксой.

«В Турции насчитывается 60 медицинских факультетов, дипломы которых признаются во всем мире, а уровень предоставляемых здесь медицинских услуг соответствует лучшим европейским стандартам. Медицинские учреждения Турции оснащены самым современным высокотехнологичным оборудованием. Наша страна также занимает первое место в Европе с точки зрения ресурсного потенциала и третье место в мире по количеству курортных зон, — комментирует генеральный директор Ассоциации термального и медицинского туризма «Тестуд» Явыз Йылык.

В Ata Vizyon Health рассчитывают на большой потенциал в сотрудничестве украинских туроператоров с турецкими клиниками в сфере медицинского туризма.

Турецкое агентство медицинского туризма Ata Vizyon Health специализируется на термальном лечении. Ata Vizyon Health сотрудничает с лучшими врачами и больницами в Турецкой республике и является членом ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB).

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