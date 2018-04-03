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Кучма заявил, что обеспокоен несоблюдением пасхального перемирия боевиками на Донбассе
03.04.2018 15:06
Накануне заседания трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины, прежний президент Леонид Кучма обсудил с председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом работу МККК в Украине. Кучма обсудил с председателем делегации МККК в Украине актуальные вопросы работы подгруппы по гуманитарным вопросам Фото: kuchma.org.ua    "Накануне заседания трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма принял председателя делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алана Эшлимана. Во время встречи обсудили актуальные вопросы работы подгруппы по гуманитарным вопросам и работы МККК в Украине. Подробно обсуждены проведения аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской. Особенно Леонид Кучма выразил обеспокоенность несоблюдением Пасхального перемирия со стороны преступный вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – написала Олифер.
https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1624949784291784
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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