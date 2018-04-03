Накануне заседания трехсторонней контактной группы в Минске
представитель Украины, прежний президент Леонид Кучма обсудил с
председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в
Украине Аланом Эшлиманом работу МККК в Украине. Кучма обсудил с
председателем делегации МККК в Украине актуальные вопросы работы
подгруппы по гуманитарным вопросам Фото: kuchma.org.ua
"Накануне заседания трехсторонней контактной группы в Минске
Леонид Кучма принял председателя делегации Международного Комитета
Красного Креста в Украине Алана Эшлимана. Во время встречи обсудили
актуальные вопросы работы подгруппы по гуманитарным вопросам и
работы МККК в Украине. Подробно обсуждены проведения
аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской. Особенно
Леонид Кучма выразил обеспокоенность несоблюдением Пасхального
перемирия со стороны преступный вооруженных формирований отдельных
районов Донецкой и Луганской областей", – написала Олифер.
https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1624949784291784
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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