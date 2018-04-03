|Известная 45-летняя модель вновь подтвердила статус мирового секс-символа
|03.04.2018 15:09
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Знаменитая супермодель из Чехии Ева Герцигова стала главной героиней очередного номера французского мужского глянца Lui Magazine. Об этом сообщается на сайте издания.
Звезда в возрасте 45 лет позировала фотографу из Норвегии Сельве Суннсбе в разных соблазнительных образах. Например, она примерила прозрачные бра, топы и сексуальные боди с глубоким декольте.
Отмечается, что новая откровенная фотосессия Герциговой, которая входят в плеяду "золотой эпохи супермоделей 90-х годов", подтверждает, что звезда является мировым секс-символом.
Как сообщал svodka.net ранее, известная американская супермодель Джиджи Хадид обнародовала в своем Instagram-аккаунте пикантный снимок, который довольно быстро собрал более двух миллионов лайков. На фото Джиджи запечатлена в полурасстегнутой кожаной рубашке и черном нижнем белье.
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