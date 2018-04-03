Знаменитая супермодель из Чехии Ева Герцигова стала главной героиней очередного номера французского мужского глянца Lui Magazine. Об этом сообщается на сайте издания.

Звезда в возрасте 45 лет позировала фотографу из Норвегии Сельве Суннсбе в разных соблазнительных образах. Например, она примерила прозрачные бра, топы и сексуальные боди с глубоким декольте.

Отмечается, что новая откровенная фотосессия Герциговой, которая входят в плеяду "золотой эпохи супермоделей 90-х годов", подтверждает, что звезда является мировым секс-символом.

Как сообщал svodka.net ранее, известная американская супермодель Джиджи Хадид обнародовала в своем Instagram-аккаунте пикантный снимок , который довольно быстро собрал более двух миллионов лайков. На фото Джиджи запечатлена в полурасстегнутой кожаной рубашке и черном нижнем белье.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира