Украины изменит формирование курса гривны в Украине. изменит подход к валютным интервенциям. Это сможет повысить прозрачность образования курса гривны. Данные предоставила пресс-служба регулятора, пишет со ссылкой на .

изменит стратегию формирования курса гривны на межбанковском валютном рынке. Для этого валютные интервенции будут совершаться в 4 вариациях. Среди них предполагаются валютный аукцион, интервенции по единому курсу, требование или интервенция по наилучшему курсу и адресная интервенция.

Кроме того Нацбанком планируется введение нового функционала Matching. Он предназначен для того, чтобы заключать сделки в торгово-информационных системах.

Matching уникален тем, что дает возможность на равнее с другими участниками рынка сразу заключать сделки купли-продажи иностранной валюты. И будет это осуществляться путем выбора лучшего благодаря анонимным котировкам.

Валютные интервенции с использованием Matching позволят на условиях анонимности минимизировать риск "субъективности" операций. Именно эта программа поможет в определении курса гривны на межбанковском валютном рынке с большей точностью и прозрачностью. А условия станут более рыночными.

Matching не станет монополистом в сфере валютных интервенций и продолжит, наравне с ним осуществлять операции через проверенные функционалы.

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