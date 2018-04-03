|В Минсоцполитики рассказали, будут ли в ближайшее время повышать пенсионный возраст
|03.04.2018 15:10
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Пенсионная реформа, внедренная не так давно Кабинетом министров, позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинского населения, как минимум еще на десять лет.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, цитируя заявление главы ведомства Андрея Ревы, передает агентство .
«По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу», — добавил министр.
Как напомнила пресс-служба, Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. При этом, украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике, отметила пресс-служба.
«Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, следовательно я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно — значит пойдет позже», — отметил Рева.
Министр добавил, что убедить МВФ в правильности такого подхода было несложно, ведь общение происходило языком цифр и расчетов.
Запись впервые появилась .