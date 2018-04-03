|МОК назвал семь стран-претендентов на проведение зимней Олимпиады-2026
|03.04.2018 15:11
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Семь национальных олимпийских комитетов официально выразили желание принять зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает МОК, передает
Среди кандидатов на проведение Олимпиады-2026 - Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция, Швейцария, Турция (Эрзурум).
Город, который примет зимние Игры-2026, будет избран на сессии Международного олимпийского комитета в сентябре 2019 года.
Как сообщал МОК предлагает провести юношеские Олимпийские игры 2022 года в Африке.
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